NEL ASA: Die Energiewende braucht Wasserstoff!

Liebe Leserin, lieber Leser, lassen Sie uns über NEL ASA sprechen. Diese norwegische Firma weist eine große Expertise im Umgang mit Wasserstoff auf. NEL ASA betreibt in Norwegen ein eigenes Netz von Wasserstofftankstellen, ist aber auch an zahlreichen Kooperationen beteiligt. So beteiligt sich die Firma an der Entwicklung des ersten Wasserstoff-Zuges in Deutschland. Auch zur Autoindustrie gibt es massive Verknüpfungen.… Hier weiterlesen