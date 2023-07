NEL ASA Aktien: Endlich Anzeichen einer Erholung?

Die NEL-ASA-Aktie zeigt momentan eher Zeichen einer Pattsituation als eine klare Bodenbildung – so könnte man die gegenwärtige Grafiksituation charakterisieren. Die Aktie startete erst am Dienstag mit einem starken Aufschwung an der Heimatbörse in Oslo. Der Kurs der NEL-ASA-Papiere begann vielversprechend bei ungefähr 12,56 NOK und erreichte ein Tageshoch von 12,59 NOK – was einem Gewinn von fast 5 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom Montag (11,995 NOK) entspricht.

Auch in Deutschland stiegen die Kurse zunächst – doch im Verlauf des Tages musste die NEL-ASA-Aktie in Oslo wieder Federn lassen und schloss mit einem geringfügigen Plus von 1,52 Prozent bei 12,18 NOK. Bei „Tradegate“ wurde ein Zugewinn von etwa 2,4 Prozent verzeichnet.

Zeigt sich Leben bei NEL ASA?

Die aktuelle Chart-Situation deutet zumindest auf eines hin:...