NEL ASA-Aktie: Wichtige Entwicklungen im Blick behalten

Die Quartalsberichte von NEL ASA haben kurzzeitig das Interesse der Investoren geweckt. Das norwegische Wasserstoffunternehmen hat mit einem umfangreichen Auftragsbuch, steigenden Umsätzen und einer positiven Prognose den Wert für die Anleger neu definiert – obwohl immer noch keine Gewinne erzielt werden. Allerdings bleibt der kürzliche Kursanstieg infolge dieser Quartalszahlen eher ein “One-Hit-Wonder”.

Es mangelt an anschließenden Käufen und bullishem Momentum, wobei sich der Preis in den letzten Handelstagen innerhalb des Bereiches der ziemlich langen positiven Tageskerze vom 18. Juli bewegte – dem Tag, an dem diese Daten bekannt gegeben wurden.

Lange weiße Kerze und Lücke unterstützen den Aktienkurs von NEL ASA

Am 18. Juli verzeichnete die NEL-ASA-Aktie bei hohen Handelsvolumina einen Aufwärtstrend. Im Chart, notiert in...