NEL ASA-Aktie: Weiterhin positive Entwicklungen!

Die Aktie von NEL-ASA hat kürzlich eine umfassende Unterstützungsebene getestet und dabei die bisherigen Jahrestiefststände erreicht. Dies positioniert das Wertpapier in einer Vielzahl an Wasserstoff-Aktien, die wie NEL-ASA in den letzten Wochen fallende Kursnotierungen verzeichnet haben – allerdings werden sie derzeit nahe ihrer jeweiligen Unterstützungszonen gehandelt. Der Hype um diese Branche hat bereits nachgelassen – was zählt, sind nun wieder die reinen Fakten. Die Bewertung der Wasserstoffwerte ist jedoch selbst für Experten nicht einfach, da sie üblicherweise keine herausragenden Gewinne melden oder gar vorhersagen können und es einige Unsicherheiten gibt.

Charttechnische Situation bei der NEL-ASA-Aktie

Aus fundamentalanalytischer Perspektive könnte sich die Oszillationsbewegung beim NEL-ASA-Wertpapier fortsetzen –...