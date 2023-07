NEL ASA-Aktie: Was den Bullen fehlt

Der Wasserstoff-Experte aus Norwegen, NEL ASA, hat am 18. Juli seine Quartalszahlen für das zweite Quartal präsentiert. Die Investoren zeigten sich von den Resultaten angetan und investierten in die Aktie. Am Dienstag, dem 18. Juli erreichte der Wert des NEL-ASA-Aktienkurses einen Höhepunkt bei 14,05 NOK – im Vergleich zum Schlusskurs vom Vortag bei 12,55 NOK eine deutliche Steigerung. Ein attraktiver Gewinn – allerdings scheinen seitdem weitere Käufe auszubleiben.

Es ist erkennbar dass Rückschläge aufgefangen werden konnten. Dennoch wurde das am 18.Juli erzielte Hoch noch nicht wiederholt erfolgreich übertroffen. Trotz dieser Entwicklung sehen Analysten durchaus Chancen.

Berenberg zeigt Optimismus bezüglich der NEL-ASA-Aktie

Die Privatbank Berenberg bewertet die Aktie weiterhin positiv – das Kursziel bleibt nach den...