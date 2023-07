NEL ASA-Aktie: Ungünstiges Vorzeichen?

Das sieht gar nicht gut aus! Die Aktie von NEL-ASA scheint der jüngste Aufwärtstrend, der unmittelbar am Tag der Quartalsdaten begann, zur Stagnation gebracht zu haben. Am 18. Juli erlebte die Aktie einen auffallenden Kurssprung. Mit hohen Handelsvolumina wurde ein Tageshoch von 14,05 NOK oder im deutschen Handel bei 1,24 Euro erreicht. In den folgenden Handelstagen verzeichnete die Aktie jedoch kaum Bewegung. Gewinnmitnahmen und leichte Rücksetzer wurden zwar absorbiert aber eine nachhaltige Überwindung des Tageshochs vom 18.Juli konnte nicht erzielt werden.

Es scheint eine starke Begrenzung auf dem Kurs zu sein und zudem fehlen weitere aktive Handelstage mit hohen Umsätzen – ein Indiz dafür, dass das Interesse an der NEL-ASA-Aktie begrenzt ist.

Ein potentieller Warnhinweis für die NEL-ASA-Aktie

Zusätzliche Skepsis wird nun...