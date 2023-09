NEL ASA-Aktie: Steht uns noch ein Desaster bevor?

Die Aktie von NEL-ASA zeigt weiterhin keine Anzeichen einer Bodenbildung. Obwohl sich der Wert in den letzten Handelstagen stabilisieren konnte, ist eine signifikante Gegenbewegung nicht gelungen. Jegliche leichte Erholungsversuche in Richtung 12 NOK wurden verkauft und resultierten im gestrigen Tageshandel an der Heimatbörse Oslo in einem neuen Jahrestief bei 11,20 NOK – und das bei steigenden Umsätzen. Dies deutet sicherlich nicht auf eine Trendwende hin. Jedes zusätzliche Tief würde die seit Februar 2023 andauernde langfristige Abwärtsbewegung nur noch weiter bestätigen. Kurse unterhalb von 11 NOK könnten daher das Risiko für weitere Verluste bis zum Jahrestief vom Oktober 2022 erhöhen.

Wie könnte sich eine mögliche Trendwende bei NEL ASA darstellen?

Der Rat lautet: Greifen Sie niemals nach einem fallenden Messer! Daher...