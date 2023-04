NEL ASA-Aktie: Spannung garantiert

Der Kurs der Nel ASA-Aktie hat in den letzten Tagen fast ein neues Tief erreicht, was die Spannung auf die bevorstehenden Quartalszahlen am 27. April erhöht. Im Fokus stehen die Erwartungen für das laufende Jahr, da Nel ASA den Umsatz um zumindest 50% erhöhen sollte. Die Erwartungen könnten sich nur erfüllen, wenn Nel ASA gleich in den ersten Wochen des neuen Jahres einen entsprechenden Lauf hingelegt hat.

Die bevorstehenden Quartalszahlen der Nel ASA-Aktie sind entscheidend für die weitere Entwicklung des Unternehmens und die Aktie selbst. Das laufende Jahr wird auf dem Prüfstand stehen und die Erwartungen an das Unternehmen sind hoch. Die Kursperformance der Aktie ist negativ und hat zuletzt zumindest die Marke von 1 Euro erreicht. Die wirtschaftlich orientierten Analysten sind gespannt auf die Entwicklung der Aktie nach...