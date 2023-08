NEL ASA-Aktie: Prognose und Ausblick

Die NEL-ASA-Aktie vermisst die Bullen. Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am 18. Juli mangelte es an Folgekäufen, was im weiteren Verlauf des Julis skeptische Blicke auf sich zog. Zunächst wurde das Zahlenwerk positiv aufgenommen, jedoch konnte das Hoch vom 18. Juli nicht mehr erreicht werden. Stattdessen rutschte der Kurs Anfang August unter die 50-Tage-Linie und danach auch unter die Gap-Unterkante vom gleichen Tag. Die Hoffnung war bisher, dass diese Kursschwankungen ausgeglichen werden könnten – doch es fehlen die Bullen.

Gleichzeitig dürften Gewinne für NEL ASA auf längere Sicht ausbleiben und das Unternehmenswachstum Kapital verschluckt–möglicherweise ein Grund dafür, dass Investoren den Wert meiden. Die Analysten hingegen sind überwiegend optimistisch in Bezug auf die...