NEL ASA-Aktie: Ein Novum - Ziel erreicht?

Das Momentum sprach für die Titel von NEL ASA. Die Anleger gerieten in Kauflaune in der vergangenen Handelswoche. Ein überraschender Großauftrag brachte die NEL-ASA-Aktie deutlich nach vorn. Dabei startete die NEL-ASA-Aktie am Montag, dem 18. Juli noch bei 1,341 Euro - um im Wochenverlauf bis auf ein Top bei 1,679 Euro anzusteigen. Der Wochenschlusskurs notiert bei 1,575 Euro. Eine Wochenperformance… Hier weiterlesen