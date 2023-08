NEL ASA-Aktie: Negatives Marktszenario zu beachten

Die gesamte positive Entwicklung der NEL-ASA-Aktie nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen hat sich in Luft aufgelöst. Am vergangenen Montag, dem 07. August, ist der Aktienkurs unter das Gap gefallen, welches sich am 18. Juli durch die Bekanntgabe der Quartalsergebnisse gebildet hatte. Der erfreuliche Preisanstieg vom 18. Juli wurde somit zunichte gemacht – und damit natürlich auch die positive Marktstimmung nach den Quartalszahlen. Alle Käufer, die seit Mitte Juli eine Investition getätigt hatten, steht nun ein finanzieller Verlust gegenüber.

Schon einige Tage zuvor war eher negativ anzumerken das Zurückfallen unter die 50-Tage-Linie bei einem Wert von soliden 13,14 NOK. Ebenso konnte man das Fehlen zusätzlicher Käufe im Anschluss an den 18.Juli als Warnsignal deuten – denn trotz potentiellen Chancen auf weitere...