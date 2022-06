NEL ASA-Aktie: Ganz außerordentlich schlecht

Am Dienstag, dem 28. Juni eine eher ungewöhnliche Pressemitteilung von NEL ASA. Eine Einladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung. Nel ASA: Notice of Extraordinary General Meeting. Diese HV wird laut Pressemitteilung am 02. August um 15.00 Uhr in Oslo stattfinden. Der einzige Tagesordnungspunkt ist der nochmalige Versuch, genügend Stimmen für die Genehmigung von Aktien-Optionsprogrammen zu erhalten. Schon auf der diesjährigen "ordentlichen"… Hier weiterlesen