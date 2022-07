NEL ASA-Aktie: Fiasko am 02. und 11. August?

Die Anleger scheinen wieder Hoffnung zu haben. Die NEL-ASA-Aktie konnte in den vergangenen Handelstagen eine leichte Erholung starten. Ausgehend von den jüngsten Tiefs im Wert scheint sich so eine starke Unterstützung im Kursverlauf aufzubauen. Die Anleger schöpfen aus den jüngsten News die Überzeugung, dass die kommenden Impulse positiv werden. Doch Vorsicht. Am 02. August steht erst einmal eine außerordentliche Hauptsammlung… Hier weiterlesen