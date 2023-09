NEL ASA-Aktie: Endlich einen Wendepunkt erreicht?

Die Ansichten der Analysten zur NEL-ASA-Aktie variieren stark. Erst kürzlich, im August 2023, hat die Credit Suisse ihr Kursziel für diese Aktie von 10 auf 8 NOK herabgesetzt. Bei einem aktuellen Wert von 11,66 NOK sieht sie somit ein mögliches Abwärtspotenzial in den nächsten Monaten. Im Gegensatz dazu sehen sowohl Goldman Sachs als auch RBC eine positive Wachstumsmöglichkeit für diesen Wert. Mitte Juli stufte beide Banken den Wert mit „Kaufen“ bzw. “Übertreffen” ein und setzten Kursziele bei jeweils 20 und 22 NOK fest. JPMorgan positionierte die Aktie am achten August als „neutral“ und legte dabei ein Kursziel von genau 11,40 NOK an.

Stabilität in der absteigenden Bewegung des NEL-ASA-Werts

Wenn man vom Durchschnittswert der neuesten Bankbewertungen ausgeht, existiert eher eine Aufwärtsmöglichkeit – signalisiert durch die...