NEL ASA-Aktie: Einfache Lösungen für die Zukunft!

Technisch gesehen ist es ein einfacher Fall. Seit einem Kursrückgang am 23. Juni bewegt sich die NEL-ASA-Aktie innerhalb einer Bandbreite. Es hat seitdem eine Pendelbewegung stattgefunden. Die Verkäufe, insbesondere am 23. Juni, waren wahrscheinlich technisch bedingt. Mit dem Bruch einer Unterstützungslinie wurden an diesem Tag Stopp-Loss-Orders ausgelöst und unlimitierte Verkaufsorders ausgeführt – das könnte zumindest eine Erklärung für den Kurssturz sein.

Wird die NEL-ASA-Aktie aus der Reichweite herausbrechen?

Nachdem nachfolgende Anschlussverkäufe fehlten und das Vertrauen in den Wert aufgrund mangelnder positiver Impulse nicht wiederhergestellt wurde, schwankte der Wert in den letzten drei Wochen hin und her. Jetzt hängt es von der Reaktion auf die heutigen Zahlen ab.

Eine positive Reaktion auf die finanziellen...