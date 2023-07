NEL ASA-Aktie: Eine wichtige Woche steht bevor

Die Quartalsergebnisse von NEL ASA, die letzten Mittwoch am 18. Juli vorgelegt wurden, konnten die Investoren anscheinend noch nicht vollständig überzeugen. Denn obwohl der Aktienkurs des norwegischen Wasserstoffexperten am 18. Juli deutlich zulegen konnte – kam es am darauffolgenden Tag zu Gewinnmitnahmen. Diese Gewinnmitnahmen wurden zwar abgefangen – doch sie deuten auch darauf hin, dass nicht alle Anleger und Investoren einen Aufwärtstrend sehen. Der positive Abschlusskurs zum Wochenende hin und eine lange weiße Wochenkerze lassen aus Sicht der japanischen Chartanalyse ‘Candlesticks’ jedoch auf eine weitere Wachstumsbewegung schließen.

NEL ASA: Die Bullen haben nun das Steuer übernommen

Falls sich allerdings zu Beginn dieser Woche kein klarer Aufwärtstrend durchsetzen sollte und das bullische Momentum der vergangenen...