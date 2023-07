NEL ASA-Aktie: Eine entscheidende Wende steht bevor

Eine starke Erholung der NEL-ASA-Aktie wäre wohl eher eine unerwartete Wendung – zumindest vor den entscheidenden Quartalszahlen, die das norwegische Unternehmen für Wasserstofftechnologie am Dienstag, dem 18. Juli und damit in etwa einer Woche veröffentlichen wird. In der Regel tendieren Anleger dazu, vor solchen bedeutenden Ereignissen eine abwartende Position einzunehmen. Es ist daher möglich, dass sich der Kurs auf dem aktuellen Niveau seitwärts bewegt. Während Optimisten möglicherweise auf einen Aufschwung hoffen könnten, könnten vorsichtigere Anleger dazu neigen, leichte Erholungen noch vor den Zahlen zu verkaufen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen:

• Eine kräftige Erholung des Aktienkurses wäre überraschend.

• Die Quartalsdaten werden mit Spannung erwartet.

• Der Wert hat seit Mitte Mai an Vertrauen...