NEL ASA-Aktie: Eine bemerkenswerte Entdeckung

Die Aktie von NEL ASA zeigt weiterhin einen Abwärtstrend. An der Börse in Oslo setzte sie ihre seit Ende Juli 2023 anhaltende Talfahrt fort und erreichte einen neuen Tiefstand. Der Schlusskurs am Mittwoch lag bei 11,89 NOK mit einem Tagestief von 11,79 NOK. Damit nähert sich das Wertpapier immer mehr dem Julitief von 6.Juli – bei welchem es auf denselben Preis wie aktuell sank, nämlich auf den Standpunkt von 11,67 NOK. Es besteht also die Gefahr, dass die Aktie diesen tiefen Punkt erneut prüft und ihn im schlechtesten Fall sogar unterschreitet.

Doch nicht alles ist verloren für die Bullen unter den Investoren: Am Mittwoch bildete sich eine winzige Kerze im Kursverlauf der NEL-ASA-Aktie – begleitet durch hohen Handelsvolumina sowohl an der Börse in Oslo als auch an deutschen Handelsplätzen.

Steht das Ende des Abwärtskurses...