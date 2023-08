NEL ASA-Aktie: Eine bedenkliche Entwicklung

Anleger sollten stets auf Unterstützungen achten, da diese aus charttechnischer Perspektive wertvolle Anhaltspunkte für potenzielle Kaufniveaus bieten können. Doch eines sollte klar sein: Der Markt hat immer das letzte Wort! Es ist nicht ratsam, eine Unterstützung ohne ein klares Kaufsignal zu nutzen. Bei der NEL-ASA-Aktie fehlt bislang dieses Kaufsignal – trotz der kürzlich erreichten Unterstützungszone. Vielmehr erfuhr die Aktie im gestrigen Handel weitere Verluste und sank auf neue Jahrestiefststände an ihrer Heimatbörse in Oslo sowie im deutschen Handel. Gestern schloss die Aktie in Oslo bei 11,50 NOK – während sie an den deutschen Börsen nun die 1 Euro-Marke testet.

Analyst zeigt Skepsis

Ein weiterer negativer Aspekt ist, dass die jüngsten Verluste von steigenden Umsätzen begleitet wurden. Trotz allem kann es sinnvoll...