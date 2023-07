NEL ASA-Aktie: Aufstieg in Sicht - NEL ASA im Fokus

Am 18. Juli legte NEL ASA, das norwegische Wasserstoffunternehmen, seine Quartalszahlen vor und löste damit eine beachtliche Aufwärtsbewegung auf dem Börsenparkett aus. Nachdem der Kurs zuvor in einer Seitwärtsrange verharrt hatte, gelang ein Ausbruch nach oben. Am folgenden Tag kam es zwar zu Gewinnmitnahmen, doch diese wurden bis zum Wochenende wieder ausgeglichen. Die Aktie von NEL ASA zeigte sich somit in einer starken Woche mit einer langen weißen Kerze im Candlestick-Diagramm.

Auslöser für die positive Marktreaktion war insbesondere das überdurchschnittliche Umsatzwachstum des Unternehmens. Obwohl der Markt bereits mit einem Anstieg gerechnet hatte, übertraf der Zuwachs von 159 Prozent auf 475 Millionen NOK deutlich die Erwartungen von rund 375 Millionen NOK. Auch der eingehenden Aufträge – sie belaufen sich auf...