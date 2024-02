NEC löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Nec wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 13,35 Punkten, was darauf hindeutet, dass Nec überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Nec weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Nec-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Nec hat ein KGV von 19,72, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 69,13. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Für Anleger, die in die Aktie von Nec investieren, liegt die Dividendenrendite bei 1,31 %, was gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 0,64 Prozentpunkten bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht niedriger aus, daher ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Nec eine Performance von 107,95 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt nur um 14,65 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +93,3 Prozent im Branchenvergleich für Nec. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag Nec mit einer Rendite von 87,49 Prozent über dem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.