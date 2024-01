NEC Capital Solutions Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Die technische Analyse der Nec Capital zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3041,08 JPY liegt, während der Aktienkurs bei 3355 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +10,32 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Auf der anderen Seite beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 3244,1 JPY, was einen Abstand von +3,42 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 25 Punkten, was bedeutet, dass die Nec Capital-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Nec Capital eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Nec Capital wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt erhält die Nec Capital somit mehrere "Gut"- und "Neutral"-Bewertungen in verschiedenen Kategorien der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.