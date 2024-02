NEC Capital Solutions Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Nec Capital liegt bei 33,33 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 41,81 und signalisiert ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Nec Capital. Daher wird dieses Kriterium als "neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer weiteren "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung und auch die Diskussionen über das Unternehmen waren verstärkt positiv. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "gut" bewertet und ergibt insgesamt eine "gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Nec Capital mit 3670 JPY 14,76 Prozent über dem GD200 (3197,88 JPY) liegt, was ein "gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 3477,8 JPY, was einem Abstand von +5,53 Prozent entspricht und ebenfalls ein "gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Nec Capital-Aktie als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.