NEC Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Nec-Aktie zeigt sich aus charttechnischer Sicht positiv, denn der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt mit 8400 JPY deutlich über dem Durchschnitt der letzten 200 Tage von 6799 JPY. Dies entspricht einer positiven Abweichung von 23,55 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 7909,76 JPY schneidet die Aktie mit einem Plus von 6,2 Prozent gut ab und erhält daher auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten zeigt sich Nec ebenfalls positiv, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 17 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" im Durchschnitt ein KGV von 71 aufweisen. Dies führt zu der Einschätzung, dass Nec unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Beim Blick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen bei 14,35 liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,73, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Nec eine Dividendenrendite von 1,54 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 0,51 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.