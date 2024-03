NEC Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Aktie der Nec befindet sich derzeit 5,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Gut" eingestuft. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch 26,32 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als positiv eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Statistische Auswertungen deuten auf ein Überwiegen von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen hin. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment daher als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat die Nec im letzten Jahr eine Rendite von 107,95 Prozent erzielt, was 82,59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt die Nec mit 86,1 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 72,98, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 hingegen beläuft sich auf 47,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht".