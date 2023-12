NEC Aktie: Das war nur der Anfang!

Die technische Analyse der Nec-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6569,34 JPY liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 8205 JPY um +24,9 Prozent abweicht. Dies entspricht einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (7823,38 JPY), liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+4,88 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Nec-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, da an 14 Tagen das Stimmungsbarometer in die positive Richtung zeigte. Die Anleger unterhielten sich in den letzten Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nec, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Allerdings zeigten statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ist ebenfalls positiv. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage und führen zu einer "Gut"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Nec war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die Dividende weist Nec derzeit eine Dividendenrendite von 1,54 % auf, die nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,04 %. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.