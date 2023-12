NEC Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Die Nec-Aktie wird in Bezug auf ihre Dividendenpolitik neutral bewertet, da die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 1,54 Prozent beträgt, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,04 Prozent liegt. Die Dividende wird mit dem aktuellen Aktienkurs in Bezug gesetzt, um die Dividendenrendite zu ermitteln.

Die Stimmung rund um die Nec-Aktie wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben eine neutrale Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Nec zeigte in einem bestimmten Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Nec-Aktie veröffentlicht, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führte. Allerdings wurden auch gleich viele positive wie negative Signale abgegeben, was zu einer neutralen Bewertung auf der Basis dieser Daten führte. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Nec-Aktie für die letzten 7 Tage hat einen Wert von 46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine neutrale Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (34,61) führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein neutrales Rating für Nec.