NEC Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Nec liegt bei 38,57, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und der RSI für die Nec bewegt sich bei 37, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, der ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Nec mit einer Rendite von 107,95 Prozent mehr als 86 Prozent darüber. Die "Computer & Peripheriegeräte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 16,92 Prozent, und auch hier liegt Nec mit 91,04 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nec-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 7638,07 JPY, und der letzte Schlusskurs (9882 JPY) liegt deutlich darüber (Unterschied +29,38 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie damit als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (8966,98 JPY) weist darauf hin, dass der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+10,2 Prozent Abweichung). Die Nec-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt wird die Nec-Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Nec in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigte sich, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Die Analyse zeigt 0 Schlecht- und 5 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".