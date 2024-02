NEC Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Die Nec-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,31 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,99 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Nec liegt aktuell bei 51,61 Punkten, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 31,07 keine überkauften oder überverkauften Signale an. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nec beträgt 19 und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 66. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt. In Bezug auf die technische Analyse wird die Nec-Aktie mit einer "Gut"-Bewertung versehen, da der Schlusskurs sowohl über dem 200-Tages-Durchschnitt als auch über dem 50-Tages-Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Nec-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, des RSI, der fundamentalen Kennzahlen und der technischen Analyse ein gemischtes Rating, das hauptsächlich auf "Neutral" und "Gut" basiert.