NEC Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Der Aktienkurs von Nec hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 66,1 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") einer Überperformance von 51,56 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt bei 6,86 Prozent, und Nec liegt aktuell 59,23 Prozent darüber. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Nec-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6569,34 JPY. Der letzte Schlusskurs von 8205 JPY weicht somit um +24,9 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (7823,38 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,88 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nec-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Nec liegt aktuell bei 36,85, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 37, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.