NEC Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nec-Aktie liegt bei 28,42 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI bei 43, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und daher auch als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Nec-Aktie mit 8350 JPY derzeit +5,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +21,76 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft wird.

Vom fundamentalen Standpunkt aus beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Nec-Aktie 17, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Computer & Peripheriegeräte" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Nec-Aktie wird auch analysiert. Obwohl die Kommentare in den sozialen Medien überwiegend positiv waren, wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Basierend auf der Analyse von Handelssignalen ergibt sich eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

