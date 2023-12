NEC Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index, oder RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Für die Nec liegt der RSI bei 28,42, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 43, was als neutral betrachtet wird und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Nec notiert derzeit bei 8350 JPY, was +5,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt und daher kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +21,76 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Nec eine Dividendenrendite von 1,54 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen in Bezug auf die Nec ist überwiegend positiv, wobei in den letzten Tagen jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.