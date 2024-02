NEC Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Die Stimmung und die Diskussionen über die Nec-Aktie haben sich in den letzten Wochen deutlich verändert. Die Stimmung der Anleger hat sich eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nec-Aktie daher ein schlechtes Rating.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 19,72 insgesamt 70 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine gute Einstufung.

In den sozialen Medien wurden Nec in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher auch eine gute Einstufung. Die Redaktion hat zudem ein gut-Signal herausgefiltert und empfiehlt daher die Aktie als gut.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Nec-Aktie bei 51,23 liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 35,29 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Nec-Aktie.