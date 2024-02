NEC Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 19,72 liegt Nec unter dem Branchendurchschnitt von 66,56 in der Branche "Computer & Peripheriegeräte". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" konnte Nec mit einer Rendite von 107,95 Prozent eine deutlich bessere Entwicklung verzeichnen. Die "Computer & Peripheriegeräte"-Branche erreichte im Vergleich eine mittlere Rendite von 13,62 Prozent, wobei Nec mit 94,34 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Eine technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 9493 JPY um 28,48 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 7388,93 JPY liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage von 8703,64 JPY zeigt mit einer Abweichung von 9,07 Prozent eine positive Entwicklung. Insgesamt wird die Nec-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Nec festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Daraus resultiert insgesamt eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.