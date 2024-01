NEC Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Anhand der Diskussionsintensität und der Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien abgeleitet werden. In Bezug auf Nec wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate festgestellt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Nec im Vergleich zur Branche Computer & Peripheriegeräte eine Dividendenrendite von 1,31 % auf, was 0,68 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat sich die Rendite von Nec um 107,95 Prozent erhöht, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 14,41 Prozent liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf. Anhand des Relative Strength-Index (RSI) liegt der Wert für Nec aktuell bei 34,97, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 25, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer guten Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine gute Bewertung für Nec.