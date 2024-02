NEC Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Nec. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,74 Punkten, was darauf hindeutet, dass Nec weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,81, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für Nec hinweist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Nec beträgt das aktuelle KGV 19, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Aktie von Nec hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 107,95 Prozent erzielt, was 86,09 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt 17,03 Prozent, und Nec liegt aktuell 90,92 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie in dieser Kategorie insgesamt mit einem "Gut".

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Für die Nec-Aktie beträgt der längerfristigere Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 7679,14 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 10110 JPY liegt, was eine Abweichung von +31,66 Prozent im Vergleich bedeutet. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (9044,6 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs (+11,78 Prozent). In Summe wird Nec auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.