NEC Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

In den letzten vier Wochen gab es bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz von Nec wesentliche Veränderungen. Dies lässt Rückschlüsse darauf zu, wie die Aktie in den sozialen Medien wahrgenommen wird. Die Stimmungslage hat sich aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Ebenso konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Nec daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Nec diskutiert. An 11 Tagen überwogen die positiven Themen, an einem Tag die negativen. Auch aktuell interessieren sich die Anleger vor allem für positive Themen. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben tiefgehende Analysen ergeben, dass zuletzt vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Trotzdem erhält Nec insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Nec beträgt aktuell 1. Dies führt zu einer negativen Differenz von -0,47 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte". Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Nec daher neutral.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Nec derzeit bei 7005,7 JPY verläuft und der Aktienkurs selbst bei 8993 JPY aus dem Handel ging, was einem Abstand von +28,37 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei +10,75 Prozent. Auf Basis beider Zeiträume lautet die Gesamtbewertung daher "Gut".