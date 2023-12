NEC Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Der Aktienkurs von Nec zeigt eine starke Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Informationstechnologie". Mit einer Rendite von 76,13 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Nec deutlich über dem Branchendurchschnitt von 8,6 Prozent für "Computer & Peripheriegeräte". Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Auch aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, schneidet Nec gut ab. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nec beträgt 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 71 als unterbewertet gilt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Nec zeigt eine gute Dynamik des Aktienkurses, mit einem Wert von 14,35 und 48,73 für die Zeiträume von 7 und 25 Tagen, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie, wurden in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt. Das Stimmungsbild und die Diskussionen in den sozialen Medien bewegen sich im neutralen Bereich.

Zusammenfassend erhält Nec insgesamt positive Bewertungen in den verschiedenen Kategorien und zeigt eine starke Performance, sowohl aus finanzieller als auch aus stimmungstechnischer Sicht.