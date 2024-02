NEC Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Nec wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 31,19 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Nec überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Nec ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab jedoch, dass in den Diskussionen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen, weshalb die Einschätzung insgesamt als "Neutral" betrachtet wird. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 3 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral" Bewertung bezüglich der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Nec von 9758 JPY eine positive Entwicklung von +34,05 Prozent Entfernung vom GD200. Der GD50 weist einen Kurs von 8569,58 JPY auf, was einen Abstand von +13,87 Prozent bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Nec-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet spiegelt sich in der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung wider. Die Aktie von Nec zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.