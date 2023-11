NEC Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Per 23.11.2023, 01:00 Uhr wird für die Aktie Nec am Heimatmarkt Tokyo der Kurs von 8087 JPY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Software und Dienstleistungen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Nec auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,67 liegt Nec unter dem Branchendurchschnitt (77 Prozent). Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" weist einen Wert von 73,2 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Nec weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,54 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Computer & Peripheriegeräte") von 2,08 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,53 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Nec heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 26,97 Punkten, zeigt also an, dass Nec überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Buy"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist Nec hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Nec-Wertpapier damit ein "Buy"-Rating in diesem Abschnitt.