NEC Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Nec-Aktie wird auf Basis der technischen Analyse bewertet, wobei der gleitende Durchschnittskurs als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 7717,27 JPY, was einer Abweichung von +30,75 Prozent vom Kurs der Aktie (10090 JPY) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 9113,68 JPY führt zu einer positiven Bewertung, da er eine Abweichung von +10,71 Prozent vom Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nec liegt bei 45,18, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 41,63 im neutralen Bereich. Zusammen ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Stimmungslage der Anleger als positiv bewertet, da sie sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Auch die Diskussionsintensität zeigt, dass die Nec-Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Nec-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 1,31 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,95 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Nec-Aktie auf Basis der technischen Analyse ein überwiegend positives Rating, während die Dividendenrendite neutral bewertet wird.