NEC Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Nec-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6569,34 JPY erreicht, was einem Abweichung von +24,9 Prozent vom letzten Schlusskurs (8205 JPY) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 7823,38 JPY, was einer Abweichung des letzten Schlusskurses von +4,88 Prozent entspricht. Hierdurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung der Nec-Aktie. Zusammenfassend ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 17,39 wird Nec deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 73,02, was einer Unterbewertung von 76 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat die Nec-Aktie eine Rendite von 66,1 Prozent erzielt, was 51,56 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 6,86 Prozent, wobei Nec aktuell 59,23 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für die Nec-Aktie 36,85, was auf eine neutrale Marktsituation hinweist. Auch der RSI25 von 37 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutrale" Einstufung basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die technische und fundamentale Analyse eine positive Bewertung der Nec-Aktie, wobei charttechnisch eine "Gut"-Bewertung und fundamental eine "Gut"-Empfehlung vorliegt.