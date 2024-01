NEC Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Derzeit beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nec 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 67,36 für "Computer & Peripheriegeräte" unterdurchschnittlich ist. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird Nec daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz innerhalb der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Nec in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb Nec auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Nec in den letzten 12 Monaten eine Performance von 76,13 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche durchschnittlich nur um 10,81 Prozent gestiegen sind. Dies entspricht einer Outperformance von +65,32 Prozent für Nec. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Nec mit 58,17 Prozent über dem durchschnittlichen Wert, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Nec liegt derzeit bei 33,16, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 40,97 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird daher die Gesamteinschätzung für Nec als "Neutral" eingestuft.