NEC Aktie: Es wird konkret!

Derzeit wird die Aktie von Nec anhand verschiedener Kennzahlen analysiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 17, was darauf hindeutet, dass die Börse 17,6 Euro für jeden Euro Gewinn von Nec zahlt. Im Vergleich zur Branche ist dies eine Unterbewertung um 73 Prozent. Daher wird die Nec-Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein Verhältnis von 1 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -0,47 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Nec eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Die relative Stärke der Nec-Aktie wird anhand des Relative Strength-Index gemessen. Dabei ergibt sich ein Wert von 15,91 für den RSI7 und ein Wert von 30,41 für den RSI25. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was insgesamt zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Auch die technische Analyse zeigt positive Ergebnisse, da die 200-Tage-Linie (GD200) bei 7005,7 JPY verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 8993 JPY liegt, was einer positiven Differenz von +28,37 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich eine positive Differenz von +10,75 Prozent. Auf Basis dieser Analysen wird die Nec-Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.