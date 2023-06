NEC Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Der Kurs der Aktie Nec steht am 20.06.2023, 09:44 Uhr an der heimatlichen Börse Tokyo bei 6788 JPY. Der Titel wird der Branche "Technologie Hardware und Ausrüstung" zugerechnet.

Die Aussichten für Nec haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nec. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 1 "Buy"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Buy" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,65 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Nec damit 23,41 Prozent über dem Durchschnitt (7,24 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt 2,95 Prozent. Nec liegt aktuell 27,7 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Nec-Aktie ein Durchschnitt von 4793,47 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6933 JPY (+44,63 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (5742,26 JPY) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+20,74 Prozent Abweichung). Die Nec-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Nec erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.