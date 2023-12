NEC Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Nec wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 32,9 Punkten, was darauf hindeutet, dass Nec weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI einen Wert von 38,94, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für Nec hinweist.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Nec derzeit eine Rendite von 1,54 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,03 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird Nec ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche hat Nec in den letzten 12 Monaten eine Performance von 76,13 % erzielt, während der Branchendurchschnitt nur um 6,95 % gestiegen ist. Dies führt zu einer positiven Bewertung und zeigt eine Outperformance von +69,18 % im Branchenvergleich.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen haben zudem einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nec in Bezug auf den RSI und die Dividende als neutral eingestuft wird, jedoch im Branchenvergleich und hinsichtlich des Anleger-Sentiments positive Bewertungen erhält.