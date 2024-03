NEC Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Nec gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Kaufsignalen. Konkret gab es 5 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) basierend auf der Kommunikation, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nec derzeit bei 7932,81 JPY. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 10830 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +36,52 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit bei 9570,28 JPY. Dies entspricht einer aktuellen Differenz von +13,16 Prozent und somit einem weiteren "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet somit ebenfalls "Gut".

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Nec bei 19,72, was unter dem Branchendurchschnitt (75,1) in der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis, da die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielte die Nec-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 107,95 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 21,97 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +85,98 Prozent für Nec. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance von Nec mit 82,64 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.