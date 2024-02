NEC Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Nec hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Wert angesprochen. Daher wird die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Die Redaktion hat auch genau berechenbare Signale herausgefiltert und letztendlich ein "Gut"-Signal gefunden. Daher wird dieser Auswertung eine "Gut"-Empfehlung zugeordnet. Insgesamt ergibt die Messung der Anlegerstimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage zeigt, dass die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Nec-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Vergleicht man den Aktienkurs von Nec mit anderen Unternehmen aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, so ergibt sich, dass Nec in den letzten 12 Monaten eine Performance von 107,95 Prozent erzielt hat. Ähnliche Aktien aus dieser Branche sind im Durchschnitt um 13,9 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Nec im Branchenvergleich um +94,06 Prozent outperformt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 20,65 Prozent im letzten Jahr, wobei Nec 87,3 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Nec-Aktie aktuell +9,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Aktie sogar +29,28 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.