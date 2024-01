NEC Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Die Anleger haben in den sozialen Medien überwiegend positiv über Nec diskutiert. In den letzten Tagen gab es 13 positive und einen negativen Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund einer Stimmungsanalyse erhält Nec daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings gab es in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt erhält Nec von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Nec nun auf 7107,91 JPY, während der Aktienkurs bei 9410 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 8315,12 JPY, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Nec insgesamt die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

Die Dividendenrendite von Nec beträgt derzeit 1,31 %, nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt von 2 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nec-Aktie daher ein "Gut"-Rating.