NEC Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Nec-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 7976,61 JPY für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 10835 JPY, was einem Unterschied von +35,83 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 9669,68 JPY wurde mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,05 Prozent) bewertet, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Nec also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nec-Aktie als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 29,32 liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung als "Gut". Der RSI25 beträgt 34, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung vergeben.

In den letzten zwei Wochen wurden Nec von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Gut". Die Redaktion hat außerdem 4 positive und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat Nec eine Rendite von 127,48 Prozent erzielt, was über 102 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 22,03 Prozent hatte, liegt Nec mit 105,45 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt ebenfalls zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.